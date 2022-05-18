Çelik Dış Ticaret Derneği çelik piyasası ve savaşın etkilerini konuştu

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 11:28:50 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 17 Mayıs tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde – Çelik Sohbetleri toplantısında hammadde piyasası değerlendirildi, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri ve 2022 yılı beklentileri konuşuldu.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından hurda ticareti hakkında konuşan Metkim Metal Limited Kurucu Ortağı Osman Türeyyen hurda piyasasında 6-7 haftadır çok alım olmadığını ifade etti. Türeyyen savaşın başlamasının ardından Türkiye’ye gelen talebin karşılandığını, hurda üreticilerinin stoktan satış yaptığını ifade etti. Hurda fiyatlarının 170-180$/mt düşüş gösterdiğini hatırlatan Türeyyen, piyasa oyuncularının fiyatların daha da düşmesinden endişe duyduğunu, ancak bu oranda bir düşüş daha beklemediğini belirtti. Türkiye ekonomisinin kırılgan olduğuna değinen Osman Türeyyen, hurda tedarikçilerinin de satış yapmak konusunda çok hevesli davranmadığını ve temkinli bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti. Piyasadaki sorunların bir nedeninin de bu ay uygulanmaya başlayan KDV tevkifatı olduğunu söyleyen Türeyyen, hükümetin bu konuda yeniden düzenleme yapabileceğini, hatta uygulamayı kaldırabileceğini düşünüyor.

Demir cevheri fiyatları hakkında konuşan Tosyalı Holding Maden Danışmanı Ömer Özal, fiyatların bu yıl 100-110$/mt aralığında olacağını tahmin ettiğini, ancak beklenmedik bir artışla karşılaştıklarını ifade etti. Ukrayna’nın cevher çıkardığını, Rusya’nın ise gerçekleştiremedikleri çelik üretiminden kalan hammaddeyi satmaya başladığını belirten Özal, bu durumun hammadde piyasasını dengelemeye başladığını, üçüncü çeyrekte çok büyük bir artış beklemediğini söyledi. Artan kömür fiyatlarının entegre tesislerin maliyetlerini artırdığını belirten Ömer Özal, şu anda Türkiye’de entegre tesisler ve ark ocaklı tesisler arasında maliyet açısından bir denge oluştuğunu düşündüğünü ifade etti.

Çin’de pandeminin ve buna bağlı önlemlerin devam ettiğini söyleyen CIEC Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, bu durumun ticareti ve emlak sektörünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Çin’de kapasite kullanım oranlarının düştüğünü söyleyen Ocakçı, buna bağlı olarak hammadde tüketiminin de azaldığını belirtti.

Avrupa piyasasını değerlendiren Bozoklar CEO’su Harun Bozoklar, yassı çeliğin kullanıldığı otomotiv sektöründeki çip krizinin yavaş yavaş çözüldüğünü, ancak savaşla birlikte tedarik zincirinde başka problemlerin ortaya çıktığını ifade etti. Bozoklar Avrupa’da artan maliyetlerin fiyatların düşmesini engelleyeceğini düşünüyor. Buna ek olarak daha önce AB’ye kotaya dahil olmadan otomotivde kullanılan kaplamalı sac satışı yapan Vietnam’ın önümüzdeki çeyrekte kotaya dahil edilebileceğinin konuşulduğunu söyleyen Bozoklar, ülke diğer ülkeler kategorisine dahil edilirse Türkiye’nin tonajı azalacağından iki ülke arasında rekabet başlayacağını belirtti. Türkiye’nin kritik bir döneme girdiğini söyleyen Bozoklar CEO’su, 232. Madde vergilerinde yumuşama olması beklenirken, Türkiye Rusya ile ticaret yapmaya devam ettiğinden diğer ülkelerin de Türkiye’ye karşı ekstra önlem alabileceğini düşünüyor.

Savaşın başlamasıyla uygulanan yaptırımlardan dolayı Rusya’nın nakit akışı yaratmak amacıyla satış yapmaya başladığını söyleyen Ege Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Mete Bülent Adalı, Türkiye’nin Karadeniz’den kütük ve hurda alımı yaptığını ifade etti. Söz konusu satışların düşük fiyatlardan yapılmasının piyasadaki fiyat algısını bozduğunu söyleyen Adalı Türkiye’nin uzun mamul ihracatı konusunda sıkıntı yaşadığını, yüksek fiyattan satış yapamadığını, Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan gelen talebin zayıf olduğunu ifade etti.

AB’de talebin azaldığını söyleyen Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, son iki çeyrekte Türkiye’nin AB galvanizli sac ve soğuk sac kotasında çok problem yaşamadığını, boyalı sac kotasının da her zamanki gibi hemen dolduğunu ifade etti. Otomotiv sektörünün toparlanmasıyla AB’de galvanizli sac ihtiyacının artacağını belirten Özdemir, Türkiye için kotanın değil, antidamping vergisinin sıkıntı yaratacağını söyledi.