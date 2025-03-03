Çek merkezli Třinecké Železárny emisyonsuz elektrik temini için anlaşma imzaladı

Çek enerji üreticisi ČEZ Group’un bağlı kuruluşu ČEZ ESCO, Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Třinecké Železárny’ye yıllık 4,4 GWh emisyonsuz elektrik tedarik etmek üzere anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşmanın 2027 yılı sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Emisyonsuz elektrik, ČEZ Group tarafından işletilen Vrskmaň fotovoltaik enerji santralinden temin edilecek. Anlaşma, Třinecké Železárny’nin gelecekte elektriği sabit bir fiyattan temin etmesine olanak tanıyacak.

Třinecké Železárny’nin CEO’su Roman Heide, “Fotovoltaik enerji santrallerinden elektrik temini, karbondioksit emisyonunu 2030 yılına kadar 1990 yılına kıyasla %55 oranında azaltmaya yönelik çabalarımızın bir parçası. Birçok projenin hayata geçirilebileceği anlamına gelen çelik üretiminin yeşil geçişi, üretim süreçlerinde yeşil enerjinin kullanılmasını gerektiriyor,” şeklinde konuştu.