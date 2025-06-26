Třinecké Železárny’nin net kârı 2024 yılında arttı

Çek Cumhuriyeti’nin en büyük çelik üreticisi Třinecké Železárny, 2024 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı, 2023 yılında kaydedilen 44 milyon CZK seviyesine kıyasla 316 milyon CZK (14,95 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri bir önceki yıl kaydedilen 49,69 milyar CZK’ya kıyasla %4,7 düşerek 47,47 milyar CZK (2,24 milyar $) seviyesine geriledi.

Třinecké Železárny, bir önceki yıl 2,41 milyon mt seviyesinde yer alan çelik üretimini 2024 yılında 2,43 milyon mt’a çıkararak zorlu koşullara rağmen piyasadaki konumunu güçlendirmiş oldu. Öte yandan şirket, 2024 yılında 941.000 mt çelik tel, yaklaşık 471.000 mt çelik çubuk ve profil ve yaklaşık 241.000 mt ray ihracatı gerçekleştirdi. İhracat, toplam satışların %69’unu ve iç piyasaya yapılan satışlar ise %31’ini oluşturdu.

Třinecké Železárny Başkanı Tomáš Chrenek, “Düşük talep, yüksek kaliteli ve çevre dostu çelik üretimi yapan Avrupalı üreticilere zarar veriyor. Ayrıca piyasa, Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan ithal düşük fiyatlı ürünlerle dolup taşıyor. Enerji fiyatlarının çok yüksek olması ve Avrupa bürokrasisi bu durumlara sebebiyet veriyor,” dedi.