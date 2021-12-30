ÇEBİD: Türkiye çelik boru sektörünün ihracatı yatırım ve düzenlemelerle artabilir

Perşembe, 30 Aralık 2021 16:48:13 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) çelik boru sektörüne yönelik değerlendirmelerini açıkladı. 2021 yılının ilk 11 ayında çelik boru sektörünün ihracat hacminin yaklaşık 1,8 milyon mt, ihracat değerinin ise 1,79 milyar $ seviyelerinde kaydedildiği bildirildi.

Çelik boru sektörünün potansiyelinin 8 milyon mt olduğunu, şu anda ise 4,5 milyon mt’un üzerinde üretim yapıldığını söyleyen ÇEBİD Genel Sekreteri Mehmet Zeren, ürün yelpazesi genişletilerek ve daha yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlarla sektörün potansiyeline ulaşacağını ve ihracatını önemli ölçüde artırabileceğini belirtti. Türkiye çelik boru sektörünün üretimi Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Dernek, sektörün lider konumunu koruyarak her sene yeni ihracat rekorları kırmayı hedefliyor.

Mevcut durumda yassı mamulü küresel piyasa fiyatlarından temin edemediklerini belirten Zeren, söz konusu ürünlerin ithalatına uygulanan %9 oranındaki gümrük vergisinin, yerel ve ithal hammadde fiyatlarının artmasına neden olduğunu, bu durumun da yerel boru üreticilerinin rekabet gücünü azalttığını ve ihracat artışının önünde bir engel olduğunu ifade etti.

Yerel çelik arzının şu anda talebi karşılamadığını söyleyen ÇEBİD Genel Sekreteri, arz-talep dengesizliği ortadan kalkana kadar gümrük vergilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.