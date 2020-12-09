British Steel yeni yapısal çelik kalitesini piyasaya sürdü

Çarşamba, 09 Aralık 2020 11:49:59 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, profil üretimi için yeni bir yüksek mukavemetli yapısal çelik kalitesi olan S460M’i piyasaya sürdüğünü açıkladı. Scunthorpe çelik tesisinde üretilen yeni kalite, çok katlı binalarda kullanılmak üzere ve çeşitli ticari ile endüstriyel kullanımlar için tasarlandı.

S460M kalite, yeni şirketin Mart ayında Jingye Group tarafından kurulmasından bu yana British Steel tarafından piyasaya sürülen ilk ürün. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yeni kalite maliyetleri ve karbon salımını azaltıyor.

British Steel Ticari Direktörü Ben Cunliffe, “İngiltere’deki tesislerimiz rakipsiz bulunabilirlik ve teslim sürelerine sahip kapsamlı bir profil yelpazesi üretiyor ve yeni S460M kalitesi, ürün yelpazemiz için mükemmel bir ek oldu,” dedi.