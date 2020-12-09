﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

British Steel yeni yapısal çelik kalitesini piyasaya sürdü

Çarşamba, 09 Aralık 2020 11:49:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, profil üretimi için yeni bir yüksek mukavemetli yapısal çelik kalitesi olan S460M’i piyasaya sürdüğünü açıkladı. Scunthorpe çelik tesisinde üretilen yeni kalite, çok katlı binalarda kullanılmak üzere ve çeşitli ticari ile endüstriyel kullanımlar için tasarlandı.

S460M kalite, yeni şirketin Mart ayında Jingye Group tarafından kurulmasından bu yana British Steel tarafından piyasaya sürülen ilk ürün. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yeni kalite maliyetleri ve karbon salımını azaltıyor.

British Steel Ticari Direktörü Ben Cunliffe, “İngiltere’deki tesislerimiz rakipsiz bulunabilirlik ve teslim sürelerine sahip kapsamlı bir profil yelpazesi üretiyor ve yeni S460M kalitesi, ürün yelpazemiz için mükemmel bir ek oldu,” dedi.


Etiketler: çelik üretimi  uzun ürünler  profil  Avrupa  İngiltere  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Ara

Sanjeev Gupta: Çelik sektörünün karbonsuz bir gelecek için teşviklere ihtiyacı var
27  Kas

British Steel artan üretimi desteklemek için işe alım yapacak
19  Kas

GFG Alliance İngiltere hükümetinin yeşil sanayi devrimi planını destekliyor
17  Kas

Habaş filmaşin hattı sipariş etti
12  Kas

İDÇ'nin satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı, ihracatı düştü 