British Steel İskoçya’daki kablo fabrikası için çelik tedarik etti

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, İskoçya’nın en önemli yenilenebilir enerji altyapı projelerinden biri olan 350 milyon sterlin tutarındaki deniz altı kablo fabrikasının inşasında önemli bir rol oynadığını açıkladı. Fabrika Sumitomo Electric U.K. Power Cables Ltd. tarafından işletilen Nigg Limanı’nda inşa ediliyor.

Şirket, deniz üstü rüzgâr santralleri ve şebeke bağlantıları için kritik öneme sahip yüksek voltajlı deniz altı güç kabloları üretecek olan fabrika için 2.000 tondan fazla yapısal çelik profil tedarik etti.

İnşaat ve kapsamı

Proje, planlanan dört binadan ilkinin çelik konstrüksiyon montajıyla birlikte hızla ilerliyor. Çelik yapının imalatı ve montajı, sahaya teslimattan önce metal döşeme, beton kaplama, dış cephe kaplaması ve şişen yangın koruma kaplamaları da yapan İngiltere merkezli BHC tarafından gerçekleştiriliyor.

2026 yılında açılması planlanan fabrikanın tüm tedarik zincirinde yaklaşık 330 kişiye istihdam yaratması ve İskoç Highlands Bölgesi ekonomisine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.