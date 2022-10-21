British Steel inşaat sektörüne yönelik ürün portföyünü genişletti

Cuma, 21 Ekim 2022 14:10:00 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Advance® yapısal profil ürün yelpazesini genişleterek inşaat sektörüne sunduğu teklifleri artırdığını açıkladı.

Advance® yapısal profil ürün yelpazesi, genellikle bulunması zor olan ara boyutları içerdiğinden tasarım konusunda esneklik sağlıyor. Ürün yelpazesine standart kalitelerde, British Steel’in birinci sınıf S460M kalitesinde ve hava koşullarına dayanıklı çelik kalitelerinde 71 profil eklendi.

British Steel Ticari Direktörü Ben Cunliffe, “Bulunması zor olan ebatları üreterek çelik yapıları optimize etmek, yapı ağırlığını, üretim zahmetini ve lojistik maliyetleri azaltabilir ve böylece sürdürülebilir, verimli ve düşük maliyetli çözümler sağlayabilir,” dedi.