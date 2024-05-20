British Steel Türkiye'deki yüksek hızlı elektrikli demir yoluna ray tedarik edecek

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 11:09:11 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Türkiye’de inşa edilecek yeni yüksek hızlı elektrikli demir yoluna ray tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Şirket, Mersin’i Adana, Osmaniye ve Gaziantep şehirlerine bağlayacak proje için on binlerce tonluk ray tedariki gerçekleştirecek.

British Steel’in Scunthorpe tesisinde üretilecek R260 kalite rayların ilk sevkiyatı bu yılın ikinci çeyreğinde yapılacak. Açıklamaya göre raylar, Türkiye’nin ikinci büyük konteyner limanı ile 150 milden daha uzakta bulunan şehirler arasında daha düşük emisyonlu bir ulaşım bağlantısı oluşturulmasına yardımcı olacak. Söz konusu projenin yıllık karbon emisyonunda 150.000 mt’un üzerinde düşüş sağlaması bekleniyor.