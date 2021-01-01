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Türkiye’de İngiltere ve Baltık çıkışlı hurda alımları gerçekleşti, Avrupalı tedarikçiler yüksek fiyatlarını korudu

Bugün Türkiye hurda ithalat piyasasında iki bağlantı duyuldu. Baltık çıkışlı hurda fiyatları beklenen seviyelerde yer alırken, ...

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