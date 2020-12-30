İngiltere ve Türkiye multi milyar dolarlık serbest ticaret anlaşması imzaladı

Çarşamba, 30 Aralık 2020 11:43:55 (GMT+3) | San Diego

İngiltere ve Türkiye dün, 2019 yılında 18,6 milyar £ değerinde gerçekleşen ticaretlerini destekleyecek bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Söz konusu ülkeler, gelecekte daha iyi bir ticaret anlaşması yapmak için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Anlaşma, vergisiz ürün ticaretinin devam etmesini sağlayarak ve otomobil ile imalat sektörlerinde İngiltere ile Türkiye’nin oldukça önemli olan tedarik zincirini koruyarak, 2019’da Türkiye’ye ihracat yapan İngiltere merkezli yaklaşık 7.600 iş yeri için mevcut öncelikli tarifeleri güvence altına alacak.

Buna ek olarak, anlaşma, 2019 yılında Türkiye’ye 1 milyar £’tan fazla makine ihracatı ve 575 milyon £’tan fazla demir ve çelik ihracatı yapmış olan İngiltere merkezli şirketlerin öncelikli ticari koşullarını teminat altına alacak.

Anlaşma ayrıca, İngiltere merkezli şirketlerin öncelikli tarifeler altında ithalat yapmaya devam edebilmesini sağlayacak. Bu durum, anlaşma olmasaydı DTÖ şartları altında yıllık yaklaşık 102 milyon £ fazla vergi ödeyecek olan İngiliz tekstil ithalatçılarını destekliyor. İngiltere’nin, DTÖ şartları altında olsaydı %2 ila %14 arasında yer alacak olan çamaşır makinesi ve televizyon ithalatına uygulanan tarife %0 olarak kalacak.

İngiltere ile Türkiye arasındaki önemli tedarik zinciri, İngiltere’de 7.500 kişiye istihdam sağlayan Ford gibi otomobil üreticileri için de korunacak. İngiltere’den Türkiye’ye, Ford Transit montajı için araba parçaları ithal ediliyor ve söz konusu araçların üçte biri daha sonra İngiltere’ye ihraç ediliyor. 2019 yılında, İngiltere’nin Türkiye’ye otomobil ihracatı 174 milyon £ değerinde yer almıştı.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, “Bu anlaşma, 18 milyar £’tan fazla ticareti kapsıyor, ticaret için oldukça önemli olan kesinliği sağlıyor ve İngiltere genelinde imalat, otomotiv ve çelik sektörlerinde binlerce işi destekliyor. Söz konusu anlaşma, yakın gelecekte Türkiye ile yeni ve daha gelişmiş bir anlaşma için yolu açıyor ve İngiltere’yi dinamik ekonomilerle birlikte modern anlaşma ağlarının merkezine koyma planımızın bir parçası. Daha fazla ticaret ve yatırım, Birleşik Krallık genelinde ekonomik büyümeyi destekleyecek ve Covid-19 salgınından daha güçlü bir şekilde geri dönmemize yardımcı olacak,” şeklinde konuştu.