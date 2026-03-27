Brezilya’nın yassı mamul satışları 2026’nın Şubat ayında yukarı yönlü

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 293.900 mt’a kıyasla 297.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ocak ayına kıyasla %5 artışla 306.000 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %0,8 artışla 1,36 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı %79,4 artışla 404.800 mt oldu. Bu artışın Çin çıkışlı sıcak rulo ve kaplamalı saca getirilmesi beklenen antidamping vergilerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %7,7 ve %11,6 düşüş gösterirken, ithalat %91,7 yükseldi. Mart ayında alımların ve satışların aylık bazda %15 artması bekleniyor.