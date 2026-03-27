Brezilya’nın yassı mamul satışları 2026’nın Şubat ayında yukarı yönlü

Cuma, 27 Mart 2026 09:54:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 293.900 mt’a kıyasla 297.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ocak ayına kıyasla %5 artışla 306.000 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %0,8 artışla 1,36 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı %79,4 artışla 404.800 mt oldu. Bu artışın Çin çıkışlı sıcak rulo ve kaplamalı saca getirilmesi beklenen antidamping vergilerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %7,7 ve %11,6 düşüş gösterirken, ithalat %91,7 yükseldi. Mart ayında alımların ve satışların aylık bazda %15 artması bekleniyor.


Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları iki hafta öncesine kıyasla yükseldi

25 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları son bir aydır yatay seyir izliyor

19 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları altı haftadır değişmedi

05 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları iki haftadır değişmedi

04 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın nihai mamuller için ticaret açığı 2026’nın Ocak ayında azaldı

20 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları dört haftadır yatay

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları sekiz haftadır aynı seviyede

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları son iki haftada aynı kaldı

05 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yatay seyre geçti

29 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın nihai mamuller için ticaret açığı 2025’in Aralık ayında tonaj olarak azalırken, değer olarak yükseldi

26 Oca | Çelik Haberler





