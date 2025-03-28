Brezilya’nın sanayi kapasite kullanım oranı Şubat ayında yüksek seviyelerde

Brezilya’da sanayi sektörüne ait kapasite kullanım oranları yılın ilk iki ayında 2024’ün aynı dönemine kıyasla daha yüksek seviyelerde yer aldı. Brezilya sanayisinde kapasite kullanım oranı 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen %68’den %69’a çıktı.

Şubat ayında istihdam oranı artış kaydederken, üretim seviyelerinde hafif düşüş oldu. Sanayi oyuncuları Mart ayında hammadde alımlarının ve işçi sayısının artmasını, yerel ve dış piyasalardaki talebin güçlenmesini bekliyor.

Bu olumlu beklentilere rağmen 2025’in ilk üç ayında yatırım planlarının azaldığı gözlendi.