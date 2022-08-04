Brezilya’nın pik demir ihracatı Temmuz ayında azaldı

Perşembe, 04 Ağustos 2022 09:25:35 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 407.700 mt’a kıyasla 280.900 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, ABD’ye 854$/mt FOB’dan yapılan ihracat 226.400 mt, Avrupa’ya 709$/mt FOB’dan yapılan ihracat 49.000 mt ve Güney Amerika’ya 938$/mt FOB’dan yapılan ihracat ise 5.500 mt seviyelerinde kaydedildi.

Minas Gerais ve Espirito eyaletlerinden dış piyasalara 224.800 mt, Para eyaletinden 47.300 mt ve Mato Grosso do Sul eyaletinden 8.800 mt satış gerçekleştirildi.