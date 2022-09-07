Brezilya’nın pik demir ihracatı Ağustos ayında artış gösterdi

Çarşamba, 07 Eylül 2022 09:14:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 280.900 mt’a kıyasla 360.000 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, ABD’ye 785$/mt FOB’dan yapılan ihracat 328.500 mt, Meksika’ya 596$/mt FOB’dan yapılan ihracat 29.800 mt, Sri Lanka’ya 1.150$/mt FOB’dan yapılan ihracat 800 mt, Arjantin’e 900$/mt FOB’dan yapılan ihracat 600 mt ve Tayland’a 739$/mt FOB’dan yapılan ihracat ise 300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden dış piyasalara 226.600 mt, Para ve Maranhão eyaletlerinden 76.100 mt ve Mato Grosso do Sul eyaletinden 57.300 mt satış gerçekleştirildi.