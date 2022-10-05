Brezilya’nın pik demir ihracatı Eylül ayında da artış gösterdi

Çarşamba, 05 Ekim 2022 09:17:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 360.000 mt’a kıyasla 397.200 mt seviyesine yükseldi.

ABD’ye 731$/mt FOB’dan 322.100 mt, Avrupa’ya 586$/mt FOB’dan 51.700 mt, Asya’ya 604$/mt FOB’dan 21.300 mt, Meksika’ya 385$/mt FOB’dan 1.600 mt ve Güney Amerika’ya 850$/mt FOB’dan ise 500 mt sevkiyat yapıldı. Bağlantıların Temmuz ayında gerçekleştirilmiş olduğu düşünülüyor.

Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden dış piyasalara 307.100 mt, Para eyaletinden 34.400 mt ve Mato Grosso do Sul eyaletinden 55.700 mt satış gerçekleştirildi.