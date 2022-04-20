Brezilya’nın pik demir ihracatı Mart ayında arttı

Çarşamba, 20 Nisan 2022 09:13:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 251.400 mt’a kıyasla 321.400 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, ABD’ye 520$/mt FOB seviyesinden yapılan ihracat 195.400 mt, Avrupa’ya 518$/mt FOB seviyesinden yapılan ihracat 74.000 mt ve Asya’ya 518$/mt FOB seviyesinden yapılan ihracat ise 51.200 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca Güney Amerika ülkelerine de küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinde yer alan üreticilerin dış piyasalara yaptığı satışlar 274.300 mt, Mato Grosso do Sul eyaletinde yer alan üreticilerin dış piyasalara yaptığı satışlar 23.800 mt ve Para eyaletinde yer alan üreticilerin dış piyasalara yaptığı satışlar ise 23.300 mt seviyelerinde yer aldı.