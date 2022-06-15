Brezilya’nın pik demir ihracatı Mayıs ayında arttı

Çarşamba, 15 Haziran 2022 09:26:25 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 249.300 mt’a kıyasla 320.300 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, ABD’ye 579$/mt FOB’dan yapılan ihracat 154.600 mt, Meksika’ya 545$/mt FOB’dan yapılan ihracat 59.200 mt, Avrupa’ya 697$/mt FOB’dan yapılan ihracat 57.900 mt ve Asya’ya 547$/mt FOB’dan yapılan ihracat ise 12.200 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca Arjantin ve Avustralya’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Minas Gerais ve Espirito eyaletlerinden dış piyasalara 279.900 mt, Para eyaletinden 29.700 mt ve Mato Grosso do Sul eyaletinden 10.700 mt satış gerçekleştirildi.