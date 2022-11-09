Brezilya’nın pik demir ihracatı Ekim ayında düşüş gösterdi

Çarşamba, 09 Kasım 2022 09:22:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 397.200 mt’a kıyasla 286.100 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, ABD’ye 607$/mt FOB’dan yapılan ihracat 141.900 mt, Hollanda’ya 822$/mt FOB’dan yapılan ihracat 67.800 mt, Asya’ya 461$/mt FOB’dan yapılan ihracat 35.200 mt, Meksika’ya 461$/mt FOB’dan yapılan ihracat 32.600 mt ve Afrika’ya 447$/mt FOB’dan yapılan ihracat ise 7.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Para eyaletinde yer alan bir üreticinin ABD’ye 501$/mt FOB’dan ihracat ettiği 35.700 mt pik demir hariç kalan tonajın tamamı Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletindeki üreticiler tarafından satıldı.