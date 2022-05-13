Brezilya’nın pik demir ihracatı Nisan ayında düştü

Cuma, 13 Mayıs 2022 09:24:09 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 321.400 mt’a kıyasla 249.300 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, ABD’ye 637$/mt FOB’dan yapılan ihracat 103.100 mt, Türkiye’ye 529$/mt FOB’dan yapılan ihracat 65.000 mt, Avrupa’ya 617$/mt FOB’dan yapılan ihracat 54.900 mt, Asya’ya 553$/mt FOB’dan yapılan ihracat 16.400 mt ve Meksika’ya 510$/mt FOB’dan yapılan ihracat ise 6.700 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca Güney Amerika ve Avustralya’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Güneydoğu eyaletlerinden dış piyasalara yapılan 153.200 mt’luk satış 560$/mt FOB, kuzey eyaletlerinden dış piyasalara yapılan 73.600 mt’luk satış 683$/mt FOB ve Mato Grosso do Sul eyaletinden dış piyasalara yapılan 12.500 mt’luk satış ise 553$/mt FOB seviyelerinden gerçekleştirildi.

Şubat ayında yapıldığı düşünülen söz konusu bağlantıların gerçekleştirildiği seviyelerle bugün 900$/mt FOB seviyesinde yer aldığı tahmin edilen Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları arasındaki farkın açıldığı görülüyor.