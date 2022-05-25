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Brezilya’nın kalın levha ihracatı Nisan ayında düştü

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 09:29:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın kalın levha ihracatı bu yılın Nisan ayında, Avrupalı alıcıların alım yapmaması nedeniyle Mart ayında kaydedilen 17.000 mt’a kıyasla 3.700 mt seviyesinde yer aldı. Avrupa’ya bir önceki ay 5.600 mt kalın levha ihraç edilmişti.

Söz konusu ayda kalın levha ihracatının neredeyse tamamı Usiminas tarafından yapıldı. Şirketin 1.320$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 3.500 mt seviyesinde yer alırken, tüccarlar 1.203$/mt FOB’dan 200 mt kalın levha ihraç etti.

Güney Amerika ülkelerine 1.320$/mt FOB’dan yapılan ihracat 2.800 mt seviyesinde yer alırken, Pakistan’a 516$/mt FOB’dan yapılan kalın levha ihracatı 900 mt seviyesinde kaydedildi. Piyasa kaynakları, Pakistan’a yapılan satışın gerçekleştirildiği seviyenin kesinlikle piyasa fiyatı olmadığını söyledi.

Brezilya’nın toplam kalın levha ihracatı geçtiğimiz yıl 109.000 mt seviyesinde yer almıştı. Usiminas ve Gerdau ülkenin kalın levha üreticileri olarak ön plana çıkıyor.


Etiketler: levha yassı ürünler Brezilya Güney Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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