Brezilya’nın yassı mamul satışları Mayıs ayında arttı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 09:19:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 302.700 mt kıyasla 312.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları bir önceki ay kaydedilen 250.100 mt’a kıyasla 366.700 mt seviyesine yükseldi. Böylelikle yassı mamul stokları Nisan ayında kaydedilen 721.800 mt’a kıyasla 776.400 mt seviyesine çıkarken, stok devir hızı ise 2,5 ay seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda, distribütörlerin kalın levha, sıcak sac, soğuk sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı bir önceki ay kaydedilen 108.900 mt seviyesine kıyasla 140.600 mt oldu.

Inda, Haziran ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının %10 düşeceğini, satışlarının %5 azalacağını ve stok seviyelerinin gerileyeceğini tahmin ediyor.

Inda Başkanı Carlos Loureiro, Brezilya’da yerel sıcak sac fiyatlarının uluslararası fiyatların %19 üzerinde bulunduğunu belirtti. Loureiro ayrıca aradaki yüksek fiyat farkına rağmen kur değişimlerinden ve uluslararası çelik fiyatlarındaki dalgalanmalardan ileri gelen belirsizlik nedeniyle ithalatın halen cazip olmadığını ekledi.