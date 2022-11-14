Brezilya’nın çelik levha ihracatı Ekim ayında düşüş gösterdi

Pazartesi, 14 Kasım 2022 09:24:25 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın çelik levha ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 52.800 mt’a kıyasla 9.700 mt seviyesine düşerken, çelik levha ithalatı bir önceki ay kaydedilen 600 mt’a kıyasla 26.000 mt oldu.

Söz konusu ayda çelik levha ihracatı yalnızca Güney Amerika ülkelerine ortalama 1.275$/mt FOB seviyesinden yapıldı.

Usiminas 5.400 mt levha ihraç ederken, ArcelorMittal’in ihracatı 4.200 mt ve tüccarlarınki 100 mt seviyelerinde yer aldı.

Avrupa’dan 786$/mt FOB’dan yapılan ithalat 25.500, Çin’den 1.034$/mt FOB’dan yapılan ithalat 450 mt ve ABD’den 2.469$/mt FOB’dan yapılan ithalat 50 mt seviyelerinde yer aldı.