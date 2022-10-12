﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın çelik levha ihracatı Eylül ayında artış gösterdi

Çarşamba, 12 Ekim 2022 09:28:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın çelik levha ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 32.100 mt’a kıyasla 52.800 mt seviyesine yükselirken, çelik levha ithalatı bir önceki ay kaydedilen 25.800 mt’a kıyasla 600 mt oldu.

Söz konusu ayda, çelik levha ihracatı yalnızca Güney Amerika ülkelerine ortalama 1.076$/mt FOB seviyesinden yapıldı. 

Usiminas 50.300 mt levha ihraç ederken, ArcelorMittal’in ihracatı 2.300 mt ve tüccarlarınki 200 mt seviyelerinde yer aldı.

Avrupa ve ABD’den yapılan yüksek kalite levha ihracatı ortalama 3.035$/mt FOB’dan gerçekleştirildi.

Usiminas’ın haddehanesinin üretime yeniden başlaması ve yerel tekliflerin sayısının artması ithalat hacminin azalmasında etkili oldu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD POSCO’dan ithal boyuna kesme levhaya nihai antidamping vergisi getirdi

12 Eki | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül sonunda %2,3 düştü

12 Eki | Çelik Haberler

Baosteel Kasım ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

11 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ağustos ayında %5,7 arttı

11 Eki | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları hafifçe geriledi, iç piyasada belirgin bir toparlanma yok

10 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Ağustos ayında %7,9 arttı

07 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı Ağustos ayında %4,1 düştü

07 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal çelik levha fiyatları sertçe düştü, talep orta seviyelerde

06 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 40. Hafta

06 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Outokumpu Aalten levha servis merkezini Roba Holdings’e devretti

05 Eki | Çelik Haberler