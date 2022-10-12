Brezilya’nın çelik levha ihracatı Eylül ayında artış gösterdi

Brezilya’nın çelik levha ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 32.100 mt’a kıyasla 52.800 mt seviyesine yükselirken, çelik levha ithalatı bir önceki ay kaydedilen 25.800 mt’a kıyasla 600 mt oldu.
Söz konusu ayda, çelik levha ihracatı yalnızca Güney Amerika ülkelerine ortalama 1.076$/mt FOB seviyesinden yapıldı.
Usiminas 50.300 mt levha ihraç ederken, ArcelorMittal’in ihracatı 2.300 mt ve tüccarlarınki 200 mt seviyelerinde yer aldı.
Avrupa ve ABD’den yapılan yüksek kalite levha ihracatı ortalama 3.035$/mt FOB’dan gerçekleştirildi.
Usiminas’ın haddehanesinin üretime yeniden başlaması ve yerel tekliflerin sayısının artması ithalat hacminin azalmasında etkili oldu.