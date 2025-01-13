Brezilya’nın kalın levha ihracatı Aralık ayında arttı

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 4.500 mt seviyesine kıyasla 6.000 mt oldu.

Aralık ayında Usiminas 957$/mt FOB’dan 5.000 mt kalın levha satarken, Gerdau 787$/mt FOB’dan 900 mt, tüccarlar, ArcelorMittal ve CSN ise düşük tonajda satışlar gerçekleştirdi.

Aynı ayda sevkiyatların 5.100 mt’luk kısmı 993$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine, 900 mt’luk kısmı ise 787$/mt FOB’dan ABD’ye yapıldı.

Öte yandan Brezilya, Kasım ayında yaptığı 2.600 mt ithalata kıyasla Aralık ayında 300 mt kalın levha ithal etti.

İthalat yapılan ülkeler 857$/mt FOB’dan 200 mt ile İtalya ve 941$/mt FOB’dan 100 mt ile Çin oldu.