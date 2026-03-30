Brezilya'nın inşaat demiri ihracatı ABD'ye sevkiyat yapılmaması nedeniyle 2026’nın Şubat ayında %68 geriledi

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX tarafından yayımlanan verilere göre Brezilya'nın inşaat demiri ihracatı 2026 yılının Şubat ayında aylık %68 düşüşle 16.900 mt seviyesinde gerçekleşti.

SECEX ihracattaki sert düşüşün ABD'ye aylık sevkiyat yapılmamasının yanı sıra Şubat ayında çalışma günü sayısının daha düşük olmasını yansıttığını, bunun da Şubat sevkiyatlarının Mart ayına ertelenmesine yol açtığını belirtti.

İthalat tarafında ise Şubat ayı inşaat demiri ithalatı aylık %18,6 düşüşle 5.700 mt oldu.

SECEX, Şubat ayındaki ihracatın tamamının Güney Amerika ülkelerine yapıldığını, sevkiyatların Gerdau tarafından 581$/mt FOB seviyesinden 12.200 mt ve ArcelorMittal tarafından 704$/mt FOB seviyesinden 4.700 mt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şubat ayındaki ithalatın ise tamamının Rusya çıkışlı olduğunu ve 496$/mt FOB seviyesinden 5.700 mt olarak kaydedildiği ifade edildi.