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Brezilya'nın inşaat demiri ihracatı ve ithalatı 2026'nın Temmuz ayında arttı

Cuma, 14 Ağustos 2026 10:17:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex'in verilerine göre Brezilya Temmuz ayında 44.800 mt inşaat demiri ihraç ederken, 19.600 mt inşaat demiri ithal etti. Haziran ayında söz konusu tonajlar sırasıyla 23.800 mt ve 4.200 mt seviyesinde yer almıştı.

Secex, ihracatın tamamının Güney Amerika ülkelerine gerçekleştirildiğini ve ortalama fiyatın 680$/mt FOB seviyesinde kaydedildiğini belirtti. ArcelorMittal 691$/mt FOB seviyesinden 35.000 mt, Gerdau 641$/mt FOB seviyesinden 9.700 mt ve Simec 666$/mt FOB seviyesinden 100 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

İthalat kapsamında Mısır'dan 602$/mt FOB seviyesinden 17.700 mt ve Rusya'dan 497$/mt FOB seviyesinden 1.800 mt inşaat demiri alındı.

Almanya'dan gerçekleştirilen 100 mt'luk ithalatın fiyatı 1.749$/mt FOB seviyesinde kaydedilirken, bu fiyatın piyasa seviyesini yansıtmadığı açıkça görülüyor.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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