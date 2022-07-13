Brezilyalı sanayicilerin ekonomiye güveni Temmuz ayında değişmedi

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 09:46:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 57,8 puana kıyasla değişiklik göstermedi.

CNI, son iki ICEI endeksinin geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu ve önümüzdeki aylara ilişkin çoğunlukla olumlu bir görünüme işaret ettiğini söyledi. ICEI endeksi mevcut koşullar ve beklenti endeksleri baz alınarak hesaplanıyor.

Mevcut koşullar endeksi söz konusu ayda, Haziran ayında kaydedilen 51,5 puana kıyasla 51,1 seviyesine gerilese de hafifçe olumlu bir görünüme işaret etti. Değerin 50 puan üzerinde yer alması olumlu, altında yer alması olumsuz bir tablo çiziyor.

Aynı ayda beklenti endeksinin 0,1 puan artışla 61,1 puan olması sanayi sektörlerinin ileriye yönelik daha iyimser beklentileri olduğunu gösterdi.

Söz konusu araştırmanın 1-7 Temmuz tarihleri arasında küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 1.573 temsilcisi ile gerçekleştirildiği öğrenildi. Analistler söz konusu sonuçlarda önümüzdeki aylarda düşük enflasyon beklentisinin ve Ekim ayında yapılacak genel seçimlere bağlı olarak son anketlerde ortaya çıkan olumlu beklentilerin etkili olduğunu söyledi.