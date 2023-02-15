Brezilyalı sanayicilerin ekonomiye güveni Şubat ayında arttı

Çarşamba, 15 Şubat 2023 10:18:05 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Şubat ayında 2 puan artışla 50,6 puan seviyesine yükseldi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.

CNI, söz konusu artışın geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile bu yılın Ocak ayı arasında meydana gelen toplam 14,2 puanlık düşüşü tersine çevirmek için yeterli olmadığını söyledi.

Söz konusu ayda mevcut koşullar endeksi 2,4 puan düşüşle 45,9 puan olurken, beklentiler endeksi 4,1 puan artışla 52,9 puan seviyesine çıktı.

Sanayicilerin 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başa geçen hükümete ve şimdiye dek alınan önlemlere yönelik çoğunlukla iyimser beklentileri olduğu öğrenildi.

CNI’nin araştırması 1-7 Şubat tarihleri arasında 1.372 şirketin temsilcisi ile gerçekleştirildi.