Brezilyalı sanayicilerin ekonomiye güveni Kasım ayında azaldı

Pazartesi, 14 Kasım 2022 09:31:00 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 62,8 puan seviyesine kıyasla 51,7 puan seviyesine geriledi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.

CNI, beklentiler endeksinin %10,8 düşmesine bağlı olarak önümüzdeki altı aya ilişkin beklentilerin zayıfladığını ve mevcut koşullar endeksinin %3,7 düştüğünü söyledi.

Ancak söz konusu düşüşe rağmen değerin 50 puan üzerinde yer almaya devam etmesine bağlı olarak iyimserliğin düşük de olsa olduğu eklendi.

Söz konusu araştırmanın 1-8 Kasım tarihleri arasında küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 1.579 temsilcisi ile gerçekleştirildiği öğrenildi.