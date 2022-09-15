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Brezilyalı sanayicilerin ekonomiye güveni Eylül ayında arttı

Perşembe, 15 Eylül 2022 10:03:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kaydedilen 59,8 puan seviyesine kıyasla 62,8 puan seviyesine yükseldi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.

CNI, Eylül ayı seviyesinin geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu ve önümüzdeki aylara ilişkin çoğunlukla olumlu bir görünüme işaret ettiğini söyledi.

ICEI endeksi mevcut koşullar ve beklenti endeksleri baz alınarak hesaplanıyor. Mevcut koşullar endeksinin söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen 54,2 puan seviyesine kıyasla 58,4 puan seviyesinde yer alması son altı aya ilişkin daha olumlu bir tablo çizdi.

Aynı ayda beklenti endeksi Ağustos ayında kaydedilen 62,6 puan seviyesine kıyasla 65 puan seviyesine yükselerek sanayi sektörlerinin mevcut ekonomik koşullara kıyasla ileriye yönelik daha iyimser beklentileri olduğunu gösterdi.

Söz konusu araştırmanın 1-7 Eylül tarihleri arasında küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 1.469 temsilcisi ile gerçekleştirildiği öğrenildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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