Brezilyalı sanayicilerin ekonomiye güveni Ekim ayında azaldı

Cuma, 14 Ekim 2022 09:17:14 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 62,8 puan seviyesine kıyasla 60,2 puan seviyesine geriledi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.

CNI, endeksin yıl içerisinde üst üste artış gösterdikten sonra düşmesinin önümüzdeki altı aya ilişkin beklentilerin çoğunlukla zayıfladığına işaret ettiğini söyledi.

Ancak söz konusu düşüşe rağmen değerin 50 puan üzerinde yer almaya devam etmesine bağlı olarak iyimserliğin yüksek olduğu da eklendi.

Mevcut koşullar endeksi bir önceki aya kıyasla 1,5 puan düşüşle 56,9 puan seviyesinde yer alırken, beklenti endeksi de 3,2 puan düşerek 61,8 puan seviyesine geriledi.

Söz konusu araştırmanın 3-7 Ekim tarihleri arasında küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 1.459 temsilcisi ile gerçekleştirildiği öğrenildi.