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Brezilyalı sanayicilerin ekonomiye güveni arttı

Pazartesi, 13 Haziran 2022 10:34:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 56,5 puana kıyasla 57,8 puan seviyesine yükseldi.

CNI, söz konusu seviyenin geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu ve önümüzdeki aylara ilişkin çoğunlukla olumlu bir görünüme işaret ettiğini söyledi. ICEI endeksi mevcut koşullar ve beklenti endeksleri baz alınarak hesaplanıyor.

Mevcut koşullar endeksi söz konusu ayda aylık 2,1 puan artışla 51,5 puan seviyesinde yer alarak hafifçe olumlu bir görünüme işaret etti. Değerin 50 puan üzerinde yer alması olumlu, altında yer alması olumsuz bir tablo çiziyor.

Aynı ayda beklenti endeksinin bir puan artışla 61 puan olması sanayi sektörlerinin ileriye yönelik daha iyimser beklentileri olduğunu gösterdi.

Söz konusu araştırmanın 1-7 Haziran tarihleri arasında küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 1.573 temsilcisi ile gerçekleştirildiği öğrenildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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