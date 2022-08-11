Brezilyalı sanayicilerin ekonomiye güveni Ağustos ayında arttı

Perşembe, 11 Ağustos 2022 09:50:45 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla iki puan artarak 59,8 puan seviyesine yükseldi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.

CNI, Temmuz ve Ağustos ayı seviyelerinin geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler olduğunu ve önümüzdeki aylara ilişkin çoğunlukla olumlu bir görünüme işaret ettiğini söyledi.

ICEI endeksi mevcut koşullar ve beklenti endeksleri baz alınarak hesaplanıyor. Mevcut koşullar endeksinin söz konusu ayda aylık 3,1 puan artışla 54,2 puan seviyesinde yer alması son altı aya ilişkin daha olumlu bir tablo çizdi.

Aynı ayda beklenti endeksi aylık 1,5 puan artışla 62,6 puan seviyesine yükselerek sanayi sektörlerinin mevcut ekonomik koşullara kıyasla ileriye yönelik daha iyimser beklentileri olduğunu gösterdi.

Söz konusu araştırmanın 1-7 Ağustos tarihleri arasında küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 1.542 temsilcisi ile gerçekleştirildiği öğrenildi.

Analistler, Temmuz ayında açıklanan %0,68 deflasyon oranı beraberinde yakıt ve enerji fiyatlarında meydana gelen düşüşün sonuçları etkileyerek önümüzdeki aylarda enflasyonun artacağına ilişkin endişeleri hafiflettiğini ifade etti.