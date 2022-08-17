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Brezilyalı sanayicilerin beklentileri Ağustos ayında iyimser oldu

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 09:52:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından 1-9 Ağustos tarihleri arasında 1.857 şirketin temsilcileri ile yapılan bir anket sanayicilerin sanayi faaliyetlerine ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu ortaya koydu.

Ürün talebini ölçen endeks değişiklik göstermeyerek 59,7 puan seviyesinde yer almaya devam etti. Değerin 50 puanın üzerinde olması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.

İstihdam oranını ölçen endeks 0,5 puan artışla 57,3 puan seviyesine yükselirken, hammadde alım beklentilerini ölçen endeks 57,3 puan seviyesinde sabit kaldı ve ihracat beklentilerini ölçen endeks ise 1,4 puan düşerek 52,9 puan seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda yatırım beklentilerini ölçen endeks 1 puan artışla 56,9 puan seviyesine çıkarak Şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Analistler iki aydan daha kısa bir süre içerisinde yapılacak genel seçimlerin anketi olumlu etkilediğini düşünüyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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