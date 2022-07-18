Brezilyalı sanayiciler yüksek faiz oranlarından endişe duyuyor

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 09:45:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Yüksek maliyet ve hammadde bulunabilirliği pandeminin başından bu yana Brezilyalı sanayicilerin endişe duyduğu başlıca etkenler olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde yapılan bir araştırma, sanayicilerin %63’ünün yüksek maliyetler ve hammadde bulunabilirliğinden ve %9,1’inin ise yüksek faiz oranlarından endişe duyduğunu ortaya koydu. Bu yılın ikinci yarısında yapılan bir araştırmada ise söz konusu oranlar sırasıyla %52,8 ve %24,3 seviyelerinde yer aldı.

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI), sanayicilerin hammadde fiyatlarının önceki çeyreklere kıyasla daha yavaş arttığını düşündüğünü ancak finansman almakta daha büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

CNI Haziran ayında sanayi üretiminin Mayıs ayına kıyasla değişiklik göstermediğini, istihdam oranının ve stok seviyelerinin daha yüksek olduğunu ancak yeni yatırımların faiz oranlarına bağlı olarak hafifçe düştüğünü belirtti.

Öte yandan ülkede sanayi kapasite kullanım oranının Mayıs-Haziran aylarında yaklaşık %70 seviyesinde yer aldığı ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen üç yıllık en yüksek oran olan %74’e yakın olduğu eklendi.