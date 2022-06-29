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Brezilya’da sanayi ürünleri talebi Nisan ayında hafifçe arttı

Çarşamba, 29 Haziran 2022 09:17:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Araştırma Enstitüsü IPEA tarafından yapılan açıklamada, ülkede sanayi ürünleri talebinin bu yılın Nisan ayında aylık %0,9 arttığı belirtildi.

Söz konusu ayda, yerel sanayi ürünleri talebi %0,2 ve ithal sanayi ürünleri talebi %3,3 arttı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile kıyaslandığında iç piyasada sanayi ürünleri talebi %3,7 azalırken, sanayi ürünleri talebinin hareketli ortalaması Şubat-Nisan döneminde yıllık %5 düştü.

Nisan ayında kaydedilen artış %3,3 düşen sermaye malları dışında tüm ekonomik faaliyetlerin iyi bir performans gösterdiğine işaret ediyor.

Ayrıca dayanıklı tüketim malları talebi Nisan ayında aylık %3,5 ve dayanıksız tüketim malları talebi ise aylık %1,2 yükseldi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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