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Brezilya’da sanayi göstergeleri Temmuz ayında arttı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 09:27:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu CNI tarafından yapılan açıklamada, ülkede sanayi sektörlerinde satışlar, istihdam, toplam maaşlar ve ortalama maaşlar bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla artış gösterdi.

Söz konusu ayda, sanayi sektörlerinde satışlar %1, istihdam %0,5, toplam maaşlar %1,3 ve ortalama maaşlar %1 yükseldi.

CNI söz konusu artışta alım gücünde meydana gelen toparlanmanın tüketimin artmasını sağlamasının ve bazı sanayi sektörlerinin hammadde bulunabilirliği ile fiyatları gibi sorunların üstesinden gelmesinin etkili olduğunu belirtti.

Aynı ayda kapasite kullanım oranı %80,3 seviyesinde kaydedildi ve söz konusu seviye pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin üzerinde yer aldı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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