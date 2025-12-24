Brezilya’da nihai mamuller için navlun fiyatları 2025’in Kasım ayında gevşedi

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Kasım ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal kaplamalı sac için navlun 54$/mt, Güney Kore’den ithal malzeme 130$/mt, Japonya’dan 127$/mt, Almanya’dan 30$/mt ve Vietnam’dan 154$/mt oldu. Sıcak rulo sac için Güney Kore, Mısır, Çin ve İtalya’dan sırasıyla 32$/mt, 28$/mt, 68$/mt ve 202$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Güney Kore’den ithal soğuk rulo sac için navlun 59$/mt seviyesinde yer alırken, Çin’den 43$/mt ve Mısır’dan 18$/mt navlun istendi.

Rusya, Çin, Güney Kore ve Mısır’dan ithal inşaat demiri için navlun sırasıyla 64$/mt, 88$/mt, 111$/mt ve 36$/mt oldu.

Tel için Çin, Mısır, İspanya, Fransa ve Güney Kore’den sırasıyla 102$/mt, 28$/mt, 22$/mt, 89$/mt ve 195$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Ağır profil için Çin, Türkiye ve İspanya çıkışlı navlun fiyatları sırasıyla 72$/mt, 20$/mt ve 26$/mt olurken, filmaşin için navlun Çin’den 56$/mt, Rusya’dan 65$/mt, Mısır’dan 36$/mt ve Almanya’dan 20$/mt olarak kaydedildi.

Kasım ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %63’ünü Çin’den yaptı. Ekim ayında bu oran %74 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Ekim ayında kaydedilen 61$/mt’dan 56$/mt’a geriledi.