CSN’in Brezilya’daki çelik birimi satışa çıkarıldı

Çarşamba, 28 Ocak 2026 09:47:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Valor Econômico’da yer alan habere göre Brezilyalı çelik üreticisi CSN’in ana hissedarı Benjamin Steinbruch şirket için alıcı aramaya başladı.

Şirketin satışıyla birlikte AVFÖK değerinin 3,14 katına ve yaklaşık 37,5 milyar BRL (7,1 milyar $) seviyesinde borca denk düşen mali kaldıraç düzeyinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Rio de Janeiro eyaletinde bulunan ve uzun süredir faaliyet gösteren Volta Redonda tesisi modernizasyon ve üretim faaliyetlerinin devamı için yatırım gerektiriyor. Tesis bünyesindeki bir yüksek fırın hâlihazırda devre dışı bulunurken, haddeleme faaliyetleri düşük kapasiteyle sürdürülüyor. Öte yandan tesis için yerel topluluklar tarafından sürekli olarak dile getirilen çevresel endişeler de bulunuyor.

2025 yılının üçüncü çeyreğinde çelik faaliyetleri CSN’in gelirlerinin %45,0’ini, madencilik %37,5’ini ve çimento %11,3’ünü oluştururken, AVFÖK marjları sırasıyla %12,9, %37,5 ve %11,7 seviyelerinde kaydedildi.

1$ = 5,25 BRL


