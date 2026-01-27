Brezilya’da nihai mamuller için navlun fiyatları 2025’in Aralık ayında yükseldi

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, 2025 yılının Aralık ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal kaplamalı için navlun 61$/mt, Güney Kore’den ithal malzeme 92$/mt, Japonya’dan 108$/mt, Almanya’dan 19$/mt ve Singapur’dan 61$/mt oldu. Sıcak rulo sac için Güney Kore, Mısır, Çin ve Avusturya’dan sırasıyla 34$/mt, 28$/mt, 84$/mt ve 145$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal soğuk rulo sac için navlun 59$/mt seviyesinde yer alırken, Güney Kore’den 63$/mt ve Singapur’dan 70$/mt navlun istendi.

Çin, Rusya, Güney Kore ve İtalya’dan ithal inşaat demiri için navlun sırasıyla 83$/mt, 61$/mt, 138$/mt ve 18$/mt oldu.

Tel için Mısır, Avusturya, Türkiye ve Hindistan’dan sırasıyla 15$/mt, 105$/mt, 27$/mt ve 111$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Ağır profil için İspanya ve Polonya çıkışlı navlun fiyatları sırasıyla 25$/mt ve 67$/mt olurken, filmaşin için navlun Çin’den 59$/mt, Mısır’dan 35$/mt, Rusya’dan 62$/mt ve Almanya’dan 21$/mt olarak kaydedildi.

Aralık ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %60’ını Çin’den yaptı. Kasım ayında bu oran %63 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Kasım ayında kaydedilen 56$/mt’dan 62$/mt’a yükseldi.