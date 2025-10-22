 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’da...

Brezilya’da nihai mamuller için navlun fiyatları 2025’in Eylül ayında geriledi

Çarşamba, 22 Ekim 2025 09:42:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Eylül ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal kaplamalı sac için navlun 59$/mt, Güney Kore’den ithal malzeme 151$/mt, Japonya’dan 86$/mt, Hong Kong’dan 24$/mt ve Almanya’dan 21$/mt oldu. Sıcak rulo sac için Güney Kore, Mısır ve Çin’den sırasıyla 32$/mt, 36$/mt ve 93$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal soğuk rulo sac için navlun 71$/mt seviyesinde yer alırken, Güney Kore’den 60$/mt navlun istendi.

Rusya, Çin ve Mısır’dan ithal inşaat demiri için navlun sırasıyla 56$/mt, 79$/mt ve 38$/mt oldu.

Tel için Çin, Mısır ve Türkiye’den sırasıyla 175$/mt, 41$/mt ve 24$/mt seviyelerinden fiyat verildi. Profil için navlun ise Çin’den 104$/mt ve İspanya’dan 30$/mt oldu.

Filmaşin için Çin, Rusya, Mısır ve Almanya’dan sırasıyla 57$/mt, 62$/mt, 32$/mt ve 20$/mt seviyelerinde navlun istendi.

Eylül ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %52’sini Çin’den yaptı. Ağustos ayında bu oran %51 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Ağustos ayında kaydedilen 62$/mt’dan 59$/mt’a indi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat değişiklik göstermedi

22 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın nihai mamul ithalatı 2025’in Eylül ayında hafifçe düşerken, ihracatı yükseldi

21 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda gevşedi

21 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,2 geriledi

20 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’da yerel sıcak rulo sac fiyatları son altı haftadır değişmedi

17 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Usiminas’ın net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde gerileyebilir

16 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı 2025’in Eylül ayında artış kaydetti

16 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları değişiklik göstermedi

15 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat son iki haftadır yatay

14 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları son iki haftada arttı

14 Eki | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis