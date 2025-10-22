Brezilya’da nihai mamuller için navlun fiyatları 2025’in Eylül ayında geriledi

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Eylül ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal kaplamalı sac için navlun 59$/mt, Güney Kore’den ithal malzeme 151$/mt, Japonya’dan 86$/mt, Hong Kong’dan 24$/mt ve Almanya’dan 21$/mt oldu. Sıcak rulo sac için Güney Kore, Mısır ve Çin’den sırasıyla 32$/mt, 36$/mt ve 93$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal soğuk rulo sac için navlun 71$/mt seviyesinde yer alırken, Güney Kore’den 60$/mt navlun istendi.

Rusya, Çin ve Mısır’dan ithal inşaat demiri için navlun sırasıyla 56$/mt, 79$/mt ve 38$/mt oldu.

Tel için Çin, Mısır ve Türkiye’den sırasıyla 175$/mt, 41$/mt ve 24$/mt seviyelerinden fiyat verildi. Profil için navlun ise Çin’den 104$/mt ve İspanya’dan 30$/mt oldu.

Filmaşin için Çin, Rusya, Mısır ve Almanya’dan sırasıyla 57$/mt, 62$/mt, 32$/mt ve 20$/mt seviyelerinde navlun istendi.

Eylül ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %52’sini Çin’den yaptı. Ağustos ayında bu oran %51 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Ağustos ayında kaydedilen 62$/mt’dan 59$/mt’a indi.