IABr: Rekor çelik ithalatı Brezilya’da ham çelik üretimini 2025 ve 2026’da %2,2 azaltacak

Brezilya Çelik Birliğinin (IABr) verilerine göre rekor seviyelere ulaşan çelik ithalatının yerel üreticiler üzerindeki baskıyı sürdürmesi nedeniyle Brezilya’nın ham çelik üretiminin 2025 yılının tamamında yıllık %2,2 gerileyerek 33,1 milyon mt seviyesine düşmesi bekleniyor.

IABr, yassı mamul ithalatının 2025 yılında %20,5 artışla 5,7 milyon mt’a ulaşmasının öngörüldüğünü ve bunun son 15 yılın en yüksek hacmi olacağını belirtti. Birliğe göre bu ithalat akışı yerel çelik sektöründe şimdiden somut etkiler yaratarak 5.000 istihdam kaybına ve planlanan yatırımlarda 2,5 milyar R$’lık (452 milyon $) bir azalmaya yol açtı.

IABr tahminlerine göre yerel çelik satışlarının 2025 yılında %0,5 düşüşle 21,2 milyon mt’a gerilemesi beklenirken, görünür tüketimin ağırlıklı olarak artan ithalat nedeniyle %2,4 artarak 26,7 milyon mt’a çıkacağı düşünülüyor. Aynı dönemde ihracatın ise %6,9 artışla 10,2 milyon mt olması öngörülüyor.

İthalatın payı artıyor, mevcut koruma önlemleri yetersiz

IABr’ye göre mevcut çelik ithalatı 2000–2019 döneminde kaydedilen yıllık ortalama 2,2 milyon mt seviyesine kıyasla %168 daha yüksek seviyelerde yer alıyor. Bu artış ithalatın yerel tüketim içindeki payını %21’e çıkarırken, önceki yılların ortalaması %9,7 olarak kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan IABr Başkanı Marco Polo de Mello Lopes, mevcut ithalat düzeyini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek ithal çeliğin halihazırda yerel satışların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu vurguladı. Lopez, hükümetin uyguladığı ve toplam 273 çelik ürün sınıflandırması içinde 16 GTİP’i kapsayan kota ve vergi temelli ticaret savunma mekanizmasına rağmen yüksek ithalat seviyelerinin devam ettiğine dikkat çekti.

2026’da baskının sürmesi bekleniyor

Mevcut eğilimlerin devam etmesi ve dış piyasa koşullarında kayda değer bir değişiklik olmaması halinde IABr ithalatın 2026 yılında %10 daha artarak 6,3 milyon mt’a ulaşacağını öngörüyor. Bu senaryoda ham çelik üretiminin bir kez daha %2,2 düşüşle 32,4 milyon mt’a, yerel satışların ise %1,7 gerileyerek 20,8 milyon mt’a düşmesi bekleniyor. Görünür çelik tüketiminin ise sınırlı bir artışla 27 milyon mt seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sektörden daha güçlü tedbir çağrısı

IABr, yüksek ithalat hacimlerine önlem olarak Brezilya çelik sektörünün hükümetten daha etkili koruma tedbirlerini hızla devreye almasını beklediğini ifade etti. Ek önlemler alınmaması halinde haksız rekabetin yeni tesis kapanmalarına ve daha fazla istihdam kaybına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Brezilya Çelik Birliği ve Gerdau Yönetim Kurulu Başkanı André B. Gerdau Johannpeter, istihdam ve yatırım kayıplarının Brezilya’nın yıpratıcı ithalata karşı ABD, Avrupa Birliği ve Meksika gibi pazarlara kıyasla daha yavaş tepki vermesinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Johannpeter, bu ülkelerdekilere benzer önlemlerin hayata geçirilmesiyle birlikte Brezilya’daki istihdamın düşük seviyelerden ihracat yapan ülkelere kaymasının engellenebileceğini öne sürdü.