Brezilya-Çin arası demir cevheri sevkiyatları için navlun sertçe düştü

Brezilya’daki Tubarão ve Çin’deki Qingdao limanları arasında yapılan Brezilya çıkışlı demir cevheri sevkiyatlarında navlun bir haftada 24,85$/mt’dan 21,35$/mt’a geriledi.

Banchero Costa’nın analistlerine göre 3,50$/mt’luk düşüş hafta boyunca piyasaya hakim olan karamsar görünümü ve önemli rotalarda sevkiyatların azalmasını yansıtıyor.

Analistler yeni talep olmayacağı için 2026’nın Ocak ayında navlunun 20$/mt ila 25$/mt arasında seyretmesini bekliyor.

Brezilya Aralık ayının ilk iki haftasında günlük ortalama 1,3 milyon mt demir cevheri ihraç etti. Önceki dönemlerin verilerine kıyasla yüksek kabul edilen bu tonajın ayın geri kalanında dönemsel faktörlere bağlı olarak düşmesi bekleniyor.