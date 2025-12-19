 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya-Çin...

Brezilya-Çin arası demir cevheri sevkiyatları için navlun sertçe düştü

Cuma, 19 Aralık 2025 10:20:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’daki Tubarão ve Çin’deki Qingdao limanları arasında yapılan Brezilya çıkışlı demir cevheri sevkiyatlarında navlun bir haftada 24,85$/mt’dan 21,35$/mt’a geriledi.

Banchero Costa’nın analistlerine göre 3,50$/mt’luk düşüş hafta boyunca piyasaya hakim olan karamsar görünümü ve önemli rotalarda sevkiyatların azalmasını yansıtıyor.

Analistler yeni talep olmayacağı için 2026’nın Ocak ayında navlunun 20$/mt ila 25$/mt arasında seyretmesini bekliyor.

Brezilya Aralık ayının ilk iki haftasında günlük ortalama 1,3 milyon mt demir cevheri ihraç etti. Önceki dönemlerin verilerine kıyasla yüksek kabul edilen bu tonajın ayın geri kalanında dönemsel faktörlere bağlı olarak düşmesi bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 19 Aralık 2025

19 Ara | Hurda ve Hammadde

MinRes, Ashburton limanındaki faaliyetlerinde tamamen doğal gaza geçti

19 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Aralık 2025

19 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı Kasım 2025’te aylık %27 arttı

19 Ara | Çelik Haberler

Çin’de demir cevheri fiyatları talepteki sınırlı iyileşmeden destek buldu ancak ilave artışlar zor görünüyor

18 Ara | Hurda ve Hammadde

Bahia Mineração’ya ilgi büyüyor

18 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Aralık 2025

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Aralık 2025

17 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın demir cevheri üretimi mali yılın ilk 8 ayında yalnızca %0,5 artarken, ham çelik üretimi %11 yükseldi

17 Ara | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Kasım ayında %3,6 düştü

17 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis