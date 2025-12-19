 |  Giriş 
Brezilya’nın yassı mamul satışları 2025’in Kasım ayında düşüş kaydetti

Cuma, 19 Aralık 2025 10:06:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliğinin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 354.200 mt’a kıyasla 311.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ekim ayına kıyasla %7,5 düşüşle 317.800 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %0,6 artışla 1,08 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı %5,9 artışla 265.900 mt oldu.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %5,1 ve %7,5 artış gösterirken, ithalat %29 yükseldi. Aralık ayında alımların aylık bazda %10 ve satışların %14 düşmesi bekleniyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro 2026’nın Ocak ayında fiyatların %5 ila %8 oranında artacağını ifade etti.


