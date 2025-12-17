 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Usiminas...

Usiminas 2026’nın ilk çeyreğinde çelik fiyatlarını koruyacak

Çarşamba, 17 Aralık 2025 10:22:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, 2026 yılının ilk çeyreği boyunca çelik fiyatlarını mevcut seviyelerde koruma kararı aldığını belirtti.

Diğer çelik üreticilerinin ise 2025 yılı boyunca görülen düşük seviyeleri telafi etmek amacıyla 2026’nın Ocak ayından itibaren fiyat artışı yapması bekleniyor. Bu şirketler düşüşlerin Çin’den dampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatın yarattığı rekabetten kaynaklandığını söylüyor.

Usiminas 2025’in Ekim ayında distribütörlere verdiği teklifleri %4 artırmıştı.

Brezilya Çelik Distribütörleri Enstitüsü (INDA) Başkanı Carlos Loureiro ise 2026’nın Ocak ayında yapılması planlanan fiyat değişikliğinin fiyatları 2025’in Ocak ayında kaydedilen seviyelere geri taşımayı hedeflediğini ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Usiminas 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları hafifçe yükseldi

17 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da sıcak rulo sac fiyatları yatay, üreticiler Ocak’ta artışa hazırlanıyor

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları 840$/mt CFR’a düştü

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da yerel sıcak rulo sac fiyatları hafifçe gevşedi

14 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları aynı seviyelerde

12 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Ternium, Usiminas’ın kontrolünü devralacak

06 Kas | Çelik Haberler

Usiminas 2025’in üçüncü çeyreğinde net zarara döndü

27 Eki | Çelik Haberler

CSN, Usiminas’taki hisselerini satmayı reddettiği için para cezasına çarptırıldı

24 Eki | Çelik Haberler

Usiminas’ın net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde gerileyebilir

16 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları değişiklik göstermedi

15 Eki | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis