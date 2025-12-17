Usiminas 2026’nın ilk çeyreğinde çelik fiyatlarını koruyacak

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, 2026 yılının ilk çeyreği boyunca çelik fiyatlarını mevcut seviyelerde koruma kararı aldığını belirtti.

Diğer çelik üreticilerinin ise 2025 yılı boyunca görülen düşük seviyeleri telafi etmek amacıyla 2026’nın Ocak ayından itibaren fiyat artışı yapması bekleniyor. Bu şirketler düşüşlerin Çin’den dampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatın yarattığı rekabetten kaynaklandığını söylüyor.

Usiminas 2025’in Ekim ayında distribütörlere verdiği teklifleri %4 artırmıştı.

Brezilya Çelik Distribütörleri Enstitüsü (INDA) Başkanı Carlos Loureiro ise 2026’nın Ocak ayında yapılması planlanan fiyat değişikliğinin fiyatları 2025’in Ocak ayında kaydedilen seviyelere geri taşımayı hedeflediğini ifade etti.