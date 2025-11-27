Brezilya’da nihai mamuller için navlun fiyatları 2025’in Ekim ayında artış kaydetti

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Ekim ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal kaplamalı için navlun 56$/mt, Güney Kore’den ithal malzeme 174$/mt, Japonya’dan 89$/mt, Almanya’dan 44$/mt ve Hindistan’dan 106$/mt oldu. Sıcak rulo sac için Güney Kore, Avusturya ve Çin’den sırasıyla 98$/mt, 22$/mt ve 62$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Güney Kore’den ithal soğuk rulo sac için navlun 70$/mt seviyesinde yer alırken, Çin’den 47$/mt ve Mısır’dan 25$/mt navlun istendi.

Rusya, Çin ve Mısır’dan ithal inşaat demiri için navlun sırasıyla 78$/mt, 79$/mt ve 34$/mt oldu.

Tel için Çin, Mısır, Türkiye ve Güney Kore’den sırasıyla 141$/mt, 32$/mt, 23$/mt ve 142$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Ağır profil için Çin ve Türkiye çıkışlı navlun fiyatları sırasıyla 63$/mt ve 24$/mt olurken, filmaşin için navlun Çin’den 57$/mt, Rusya’dan 61$/mt, Mısır’dan 33$/mt ve Almanya’dan 20$/mt olarak kaydedildi.

Ekim ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %74’ünü Çin’den yaptı. Eylül ayında bu oran %52 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Eylül ayında kaydedilen 59$/mt’dan 61$/mt’a yükseldi.