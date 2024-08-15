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Brezilya’da navlun fiyatları Temmuz ayında yatay seyretti

Perşembe, 15 Ağustos 2024 10:15:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, Temmuz ayında Rusya’dan ithal slab için navlunun Rio de Janeiro üzerinden Minas Gerais’e teslim 66$/mt, Rio de Janeiro’ya teslim 47$/mt ve Sao Paulo’ya teslim 60$/mt seviyelerinde yer aldığını açıkladı. Japonya’da Sao Paolo’ya teslim ithal slab için navlun ise 80$/mt seviyesinde yer aldı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun ise Amazonas’a teslim 47$/mt, Santa Catarina’ya teslim 38$/mt, Piaui’ye teslim 34$/mt ve Bahia’ya teslim 100$/mt seviyelerinde kaydedildi. Güney Kore’den Sao Paulo’ya navlun 91$/mt oldu.

Soğuk rulo sac için Çin’den Amazonas’a 43$/mt’dan navlun fiyatı verilirken Güney Kore’den Sao Paulo’ya 72$/mt’dan, İsveç’ten Santa Catarina’ya ise 45$/mt’dan fiyat verildi.

Türkiye’den ülkenin güneyine teslim edilen inşaat demiri için CFR bazlı yapılan satışta ise navlun ise 4$/mt oldu.

Temmuz ayında Brezilya’da ortalama navlun fiyatı 53$/mt seviyesinde yatay seyretti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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