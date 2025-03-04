Brezilya’da navlun fiyatları Ocak ayında gevşedi

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Ocak ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun 54$/mt, Mısır’dan ithal malzeme için navlun ise 32$/mt oldu. Soğuk rulo sac için Çin, İsveç ve Güney Kore’den sırasıyla 48$/mt, 44$/mt ve 302$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal kaplamalı yassı mamuller için navlun 60$/mt seviyesinde yer alırken, Japonya’dan 174$/mt, Güney Kore’den 203$/mt, Hindistan’dan 126$/mt, Almanya’dan 70$/mt, İtalya’dan 125$/mt, İngiltere’den 49$/mt ve Hong Kong’tan 129$/mt navlun istendi.

Çin, Mısır ve Rusya’dan ithal filmaşin için navlun sırasıyla 44$/mt, $40$/mt ve 58$/mt oldu.

İnşaat demiri için Mısır, Güney Kore ve Çin’den sırasıyla 36$/mt, 95$/mt ve 104$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Kasım ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %72’sini Çin’den yaptı.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Aralık ayında kaydedilen 100$/mt’dan 67$/mt’a geriledi.