Brezilya’da navlun fiyatları Nisan ayında nispeten yatay

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Nisan ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun 59$/mt, Tayvan’dan ithal malzeme için navlun ise 38$/mt oldu. Mısır’dan ithal sıcak rulo sac için 29$/mt navlun istendi. Soğuk rulo sac için Çin ve Güney Kore’den sırasıyla 46$/mt ve 85$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal kaplamalı yassı mamuller için navlun 55$/mt seviyesinde yer alırken, Güney Kore’den 166$/mt ve Almanya’dan 33$/mt navlun istendi.

Çin, Mısır ve Japonya’dan ithal filmaşin için navlun sırasıyla 49$/mt, 24$/mt ve 273$/mt oldu.

İnşaat demiri için Mısır, Güney Kore, Çin, İtalya ve Arjantin’den sırasıyla 32$/mt, 107$/mt, 63$/mt, 55$/mt ve 43$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Nisan ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %73’ünü Çin’den yaptı. Mart ayında bu oran %68 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Mart ayında kaydedilen 61$/mt’dan 60$/mt’a geriledi.