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Brezilya’da navlun fiyatları Mart ayında aşağı yönlü

Perşembe, 10 Nisan 2025 10:20:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Mart ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun 56$/mt, Güney Kore’den ithal malzeme için navlun ise 35$/mt oldu. Mısır’dan ithal sıcak rulo sac için 32$/mt navlun istendi. Soğuk rulo sac için Çin, Güney Kore ve Hong Kong’tan sırasıyla 54$/mt, 70$/mt ve 49$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal kaplamalı yassı mamuller için navlun 53$/mt seviyesinde yer alırken, Japonya’dan 230$/mt, Güney Kore’den 363$/mt, Hindistan’dan 134$/mt, İtalya’dan 82$/mt, İngiltere’den 46$/mt ve Singapur’dan 41$/mt navlun istendi.

Çin, Mısır ve Almanya’dan ithal filmaşin için navlun sırasıyla 54$/mt, 34$/mt ve 30$/mt oldu.

İnşaat demiri için Mısır, Güney Kore ve Çin’den sırasıyla 34$/mt, 109$/mt ve 97$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Mart ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %68’ini Çin’den yaptı.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Şubat ayında kaydedilen 76$/mt’dan 61$/mt’a geriledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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